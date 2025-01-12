Türk müziğinin önemli isimlerinden Mustafa Keser, kısa süre önce prostat kanseri teşhisi aldığını duyurmuştu. Keser, dün sabah İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat edildi.

4 buçuk saat süren başarılı ameliyatın ardından, ünlü sanatçı Mustafa Keser’in sağlık durumunun iyi olduğu ve kemoterapiye ihtiyaç duymayacağı bildirildi. Ameliyatın ardından dinlenmeye çekilen Keser'in en büyük destekçisi ise uzun yıllardır birlikte olduğu eşi Nilüfer Keser oldu.

Operasyonun ardından duygusal bir açıklama yapan Keser, "Bu süreçte yanımda olan eşime, aileme ve dualarıyla destek olan tüm hayranlarıma minnettarım" dedi. Ünlü sanatçının, doktorların kontrolünde istirahatine devam ettiği ve moralinin yüksek olduğu öğrenildi.

1978 yılında evlenen Nilüfer ve Mustafa Keser çifti, uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin Yunus Emre, Emrah ve Erkan adında üç oğlu bulunuyor. Nilüfer Keser, eşinin hastalık sürecinde yanından bir an olsun ayrılmayarak örnek bir destek sergiledi.