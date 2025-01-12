Milyonlarca emekli, 2025 yılı emekli maaşı zammının açıklanmasının ardından gözlerini bayram ikramiyelerine çevirdi. Emekliler, yılda iki kez aldıkları ikramiyelerde de artış bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025'in ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşının 15,75 oranında artarak 14 bin 469 TL’ye çıkarıldığını açıklamıştı. Bu artış emekliler tarafından yeterli bulunmazken, şimdi bayram ikramiyelerine yapılacak zam merakla bekleniyor. İlk bayram ise 30 Mart Pazar günü Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

Milyonlarca emekli, 2025 yılında bayram ikramiyelerine yapılacak zammı büyük bir merakla bekliyor. Ancak, ekonomi yönetiminin sıkı para politikaları doğrultusunda maaş ve ikramiyelerde sınırlı bir artış planladığına dair çıkan haberler, emeklilerde endişeye yol açtı. Artan enflasyon karşısında alım güçlerinin önemli ölçüde azaldığını hisseden emekliler, bayram sevincinin gölgelenmesinden endişe ediyor.

Emekli ikramiyeleri 2018 yılında bin lira olarak belirlenmişti. 2024 yılında zam yapılarak 3 bin liraya yükseltilmişti. 2025 yılı emekli maaşı zammının düşük kalması sonrası SGK uzmanları emekli bayram ikramiyesine 500 liralık bir artış gelebileceğini söylüyor. Bu artışla birlikte ikramiyelerin 3 bin 500 TL’ye yükselmesi beklenirken, bu konuda resmi açıklamaların ne zaman geleceği merak ediliyor.