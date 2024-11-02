Kazadan yara almadan kurtulan Varank, durumunun iyi olduğunu söyledi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, büyük bir kaza atlattı.

Mustafa Varank, Bursa'da üretilen bir arazi aracıyla test sürüşüne çıktı.

ŞİDDETLİ ŞEKİLDE AĞACA ÇARPTI

Sudan çıkan aracın lastiklerinin kayması sonucu araç şiddetli bir şekilde ağaca çarptı.

YARA ALMADAN KURTULDU

Varank, büyük tehlike atlattığı kazadan yara almadan kurtuldu.

"İYİYİM, SORUN YOK"

Kaza sonrası açıklama yapan Varank, "Ben iyiyim, sorun yok" dedi.

KAMERALARA YANSIDI

Kaza anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.