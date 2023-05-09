Kayseri'nin Talas Belediyesi'nin 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden sonra bölgeye yaptığı yardımlar takdir gördü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kahramanmaraşlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin yanı sıra şehir protokolü ve Kayseri’de yaşayan Kahramanmaraşlılar katıldı.

Programın açılışında konuşan Kahramanmaraşlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Topal, depremin meydana geldiği andan itibaren desteklerini hiç kesmeyen Başkan Yalçın ve ekibine teşekkür etti. Elbistan’a kurulan 310 konteynerlik Talas Kent Yaşam Alanı’nın örnek bir uygulama olduğuna dikkat çeken Dernek Başkanı Topal, her yönüyle mükemmel bir yaşam alanı kurulduğuna işaret etti.

Teşekkür plaketini Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin elinden alan Başkan Yalçın, ‘Vefa Buluşması’ ile Kayseri’de yaşayan Kahramanmaraşlılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, “İlk günden itibaren yaraların sarılması adına yanında olduğumuz depremzede kardeşlerimize sağladığımız destekler için tarafıma takdim edilen plaketten dolayı Sayın Bakanıma ve kıymetli Kahramanmaraşlılara teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Çok uzun yıllardır bu şehirde birlikte yaşadığımız Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle olan birlik ve beraberlimizi de daim eylesin.” dedi.