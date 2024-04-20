Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na son 5 yıl içinde gelen toplam soruşturma dosya sayısı 29 bin 900 oldu.

Bursa Adliyesi tarafından açıklanan Adli Yargı 2023 Yılı Faaliyet Raporu’na göre Mustafakemalpaşa adliyesinde geçtiğimiz yıl karar verilen dosya oranı belli oldu.Mustafakemalpaşa Adliyesi, 7 adet mülhakat (ağır ceza merkezi olmayan) adliyenin bağlı olduğu Bursa’da dosya temizleme oranıyla 2022’nin ardından 2023’te de öne çıktı.

Son 5 yıl içinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na 30 bine yakın soruşturma dosyası gelirken, 2023’de karar verilen dosya oranı yüzde 85 olarak gerçekleşti. 2022’den devreden dosyalarla birlikte 2023’te toplam 11 bin 736 dosyadan 7 bin 207’si temizlendi.

Basit yaralama, tehdit ve bina içinde muhafazaya alınmış olan eşya hırsızlığı gibi olaylar, 2023 yılında Mustafakemalpaşa’nın suç haritasında başı çekti. Sulh Hukuk Mahkemesi, iş yoğunluğu bazında geçtiğimiz yıl gelen bin 806 dosya ile 10 mahkeme arasında ilk sırada yer aldı.

Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2023Yılı Faaliyet Raporu açıklandı. Mustafakemalpaşa, Mudanya, Gemlik, Karacabey, Orhangazi, Orhaneli ve Keles olmak üzere 7 adet mülhakat adliyenin bağlı olduğu Bursa Adliyesinin hazırladığı 296 sayfalık rapor, nisan ayında kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Karar oranı yüzde 85

Performans değerlendirmelerine ilişkin bilgiler içeren Bursa Adliyesi 2023Yılı Faaliyet Raporu’na göre,10 mahkemede 7 cumhuriyet savcısı ve 9 hâkimin görev yaptığı Mustafakemalpaşa adliyesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2022 yılında 7 bin 317 dosya gelirken, bu sayı 523 dosyalık düşüşle 2023’de 6 bin 794’e geriledi. 2023’deki karar sayısının 5 bin 806 olarak kayıtlara yansıdığı raporda, karar verilen dosya oranı ise yüzde 85 olarak kayıtlara geçti.

Son 5 yılda 30 bin dosya

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na son 5 yıl içinde gelen toplam soruşturma dosya sayısı 29 bin 900 oldu. Rapordaki verilere göre; 2019’da 5 bin197, 2020’de 4 bin 882, 2021’de 5 bin 710, 2022’de 7 bin 317 ve 2023’te ise 6 bin 794 soruşturma dosyası adaletin gündeminde yer aldı. Başsavcılığa bir önceki yıldan devreden dosya sayısı ise 4 bin 942 oldu.

2023 yılına ilişkin dosyalarda 95 kişi hakkında tutuklama kararı, 147 kişi içinse adli kontrol kararının verildiği belirtilen raporda, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar sayısı 3 bin 433 oldu. Hazırlanan bin 451 iddianameden bin 404’ü kabul edilirken,toplamda ise verilen tüm kararların sayısı 7 bin 207’ye ulaştı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda uzlaştırma ile sonuçlandırılan soruşturma sayılarında; uzlaştırma bürosuna gönderilen toplam dosya sayısının 503, uzlaştırma sağlanan dosya sayısının 283, uzlaştırma sağlanamayan dosya sayısının ise 220 olduğu raporda yer aldı.

Suç haritası

Mustafakemalpaşa’da en çok işlenen suçlar arasında; basit yaralama, tehdit, bina içinde muhafazaya alınmış olan eşya hırsızlığı, mala zarar verme, kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf, sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hırsızlığı, dolandırıcılık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme göze çarptı.

Suç türlerine göre başlatılan soruşturmalar 20 ile 70 gün arasında bitirildi. Taksirle yaralama olayları ortalama 20 gün içinde tamamlanırken, hırsızlık olaylarında bu rakam 59 gün, konut dokunulmazlığını ihlal etme ise 70 gün oldu.

En çok karşılaşılan suç türlerine göre daimi arama dosya sayısında ilk sırada 221 dosya ile kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf olayları geldi. Bu suçu, 177 dosya ile bina içinde muhafazaya alınmış olan eşya hırsızlığı ve 100 dosya ile de konut dokunulmazlığını ihlal etme izledi.

1.Asliye Ceza Mahkemesi, 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Sulh Ceza Hâkimliği, 1. (1/2) Asliye Hukuk Mahkemesi, 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, İcra Ceza Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi ve İcra Hukuk Mahkemesi’nin bulunduğu Mustafakemalpaşa adliyesinde davaların temizlenme oranları bazı mahkemelerde yüzde 123’ü buldu.

Davaların temizlenme oranları mahkemelere göre sıralandığında;1. Asliye Ceza Mahkemesi karar sayısı 606, temizlenme oranı yüzde 91,2. Asliye Ceza Mahkemesi karar sayısı 728, temizlenme oranı yüzde 97, 3. Asliye Ceza Mahkemesi karar sayısı 393, temizlenme oranı yüzde 60, Sulh Ceza Hâkimliği karar sayısı bin 726, temizlenme oranı yüzde 100, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi karar sayısı 918, temizlenme oranı yüzde 133, 2.Asliye Hukuk Mahkemesi karar sayısı 659, temizlenme oranı yüzde 84, İcra Ceza Mahkemesi karar sayısı 40, temizlenme oranı yüzde 85, Sulh Hukuk Mahkemesi karar sayısı bin 835, temizlenme oranı yüzde 101 ve İcra Hukuk Mahkemesi karar sayısı 122, temizlenme oranı yüzde 116.