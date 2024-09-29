Kocaeli’de mutfak dolabının üst rafı düşen yüzde 88 engelli Vesile Ayhan, Büyükşehir Belediyesi’nden yardım istedi. Eve gelen belediye ekipleri Vesile Ayhan’ın yaşadığı problemi kısa sürede çözdü.

İzmit’te ikamet eden Vesile Ayhan’ın geçtiğimiz hafta mutfak dolabının üst rafı düştü. Dolabın düşmesiyle çok korktuğunu ve ne yapacağını bilemediğini 153 Çağrı Merkezine ileten Vesile Teyze, yetkililerden destek istedi. Bunun üzerine Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli eve giderek incelemelerde bulundu. Daha sonra A Takımının desteğiyle yaşlı teyzenin dolabı tekrar yerine monte edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden ev temizliği ve su faturası gibi çeşitli destekler alan Vesile Teyze, her fırsatta yardımına koşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Mutfak dolabı düştüğünde çok korktuğunu söyleyen Vesile Ayhan, "2019’dan beri bu evde oturuyorum. Mutfaktayken dolabın üst rafı düştü. Çok korktum, elim ayağıma karıştı. Kalp hastası olduğum için ayaklarım tutmadı. Hemen 153’ü aradım. Ardından ekipler gelerek dolabımı yerine taktı. Bu yapılanların hiçbirini tek başına yapamazdım. Çok memnun kaldım. Bir süredir belediyeden öz bakımı, ev temizliği ve nakdi gıda yardımı alıyorum. Her zaman bana destek oldukları için Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim" dedi.