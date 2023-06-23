1 Temmuz 2021'den beri saat 01.00'den sonra uygulanan müzik yasağının yurt genelinde kaldırıldığını Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen, SÖZ Platformu'na yaptığı açıklamada, Turizm Bakanı ve yardımcısının, müzik yasağın kaldırıldığı bilgisini verdiğini söyledi.

MÜYORBİR, resmi sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı:

"Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz. Müziğin hiç susmaması dileğiyle..."

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