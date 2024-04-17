Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi (MSSF), Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü, İletişim Fakültesi ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü işbirliğiyle düzenlenecek “Müzikle Umuda Yolculuk Projesi” konser programının lansman toplantısı, Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. R.Cüneyt Erenoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda projenin amacı ve süreci hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

ÇOMÜ MSSF Orkestrası ve Çanakkale Barış Korosu tarafından gerçekleştirilecek olan “Müzikle Umuda Yolculuk” temalı konser kapsamında, köy okullarında öğrenim gören çocuklar için 28-42 numara kullanılmamış-yeni spor ayakkabılar toplanacak. Toplanacak spor ayakkabıların dağıtımı Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğünün koordinasyonuyla gerçekleştirilecek.

Bir başlangıç olan projenin gelecek yıllarda da sürdürülmesi hedefleniyor.