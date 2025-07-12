Kösen, açıklamasında, dernekler arasındaki dağınık yapıyı ortadan kaldırarak bir çatı altında toplanmayı hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda, İnegöl merkezli kurulmuş olup federasyona henüz dahil olmayan manav, yörük ve muhacır derneklerinin hiçbir ön koşul aranmaksızın üye yapılacağını ve böylece daha güçlü bir sivil toplum yapısı oluşturulacağını ifade etti.

Kösen, federasyonun İstanbul, Şile, Tuzla, Kocaeli, Adapazarı, Balıkesir ve Bursa gibi şehirlerdeki yapılanmalarla birlikte konfederasyon kurma yönünde çalışmalar yürüttüğünü ve bu sayede bölgesel faaliyetleri kurumsal bir yapıya kavuşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

29 Haziran 2020 tarihinde görevi kurucu başkan Burhanettin Özdemir’den devraldığını hatırlatan Kösen, görev süresinin sona ermesiyle birlikte genel kurula kadar federasyon yönetim kurulu başkanlığı görevini başkan vekili ve Muzal Mahallesi Dernek Başkanı Halil Toy’un yürüteceğini bildirdi.

Kösen, açıklamasının sonunda Halil Toy’a ve yönetim kuruluna başarılar dileyerek, İnegöl kamuoyuna, dost ve arkadaşlarına, sivil toplum kuruluşu başkanlarına saygılarını iletti.