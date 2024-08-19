Ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’un deprem tehlikesi altında olduğuna dair önemli uyarılarda bulundu. Görür, son zamanlarda meydana gelen sismik hareketlilikler ve bilimsel veriler ışığında, İstanbul'un büyük bir deprem riski taşıdığını vurguladı.

Prof. Dr. Görür, Marmara Denizi’nde uzun süredir biriken stresin, potansiyel bir büyük depreme yol açabileceğini belirterek, vatandaşların ve yetkililerin acil önlemler alması gerektiğinin altını çizdi. Depremin ne zaman olacağını öngörmenin imkânsız olduğunu ancak bilimsel çalışmaların, depremin kaçınılmaz olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Görür, İstanbul’daki yapı stoğunun büyük bir kısmının depreme karşı dayanıksız olduğunu ve bu durumun olası bir felaketi daha da ağırlaştırabileceğini söyledi. Ayrıca, kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması ve mevcut binaların deprem dayanıklılığı açısından bir an önce güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

İstanbul halkına seslenen Naci Görür, bireysel ve toplumsal olarak depreme hazırlıklı olmanın önemine işaret ederek, deprem çantalarının hazırlanması, güvenli kaçış yollarının belirlenmesi ve deprem anında nasıl davranılması gerektiği konusunda bilinçlenmenin hayati olduğunu belirtti.

Bu kritik uyarılar, İstanbul’da olası bir depremin ne kadar ciddi bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Yetkililer ve vatandaşlar, bu tehlikeyi ciddiye alarak gerekli hazırlıkları yapmalı ve acil durum planlarını güncellemelidir.