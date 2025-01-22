Görür, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege’nin genel olarak stres biriktirdiğini belirterek, 1944 yılında Edremit Körfezi'nde 6.8 büyüklüğünde büyük bir depremin yaşandığını hatırlattı. Bu bölgenin, zaman içinde ciddi deprem potansiyeli taşıdığını ifade etti.

Görür açıklamasında, "Edremit Körfezinde, Ege Denizinde, Edremit Fay Zonunda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay Zonunun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuşu. Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyor" dedi.