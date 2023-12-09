Teknolojik gelişmelerin kaydettiği önemli gelişme alanlarından birisi de nano teknoloji olarak bilinir. Nano teknoloji nedir denildiğinde ise 1 ila 100 nanometre Aralığında değişen ölçülerde yapılmakta olan mühendislik ve teknoloji çalışmaları olarak açıklanabilmektedir. Gündelik hayatta kullanılan Şu birimleri ile elde edilemeyecek değerlere sahip olan nano teknoloji detaylı ve uzmanlık gerektiren bir çalışma alanıdır.

Nano Teknoloji

Teknoloji nedir konusu alanı içerisinde yer alan nano teknoloji dünya üzerinde birçok farkla bilim alanı dahilinde kullanılır. Örneğin robotik teknolojilerden su arıtma sistemlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede nano teknoloji kullanımına denk gelmek mümkündür. Üstelik bununla beraber nano teknoloji alanında yapılan çalışmalar insanlığın gelecek süreçlerde çok daha büyük işler başaracağını gösterir. İnsanın ortalama yaşam süresinin uzatılmasından daha sağlıklı gıdalara kadar varan bir alanda yapılan çalışmalar önemlidir. Dolayısıyla bu alanda yapılan çalışmalar gelecek vaat etmektedir. Bu nedenle günümüzün en parlak meslekleri arasında yer alır.