Savcı, Devran Güran’a babası Salim Güran’ın Narin kaybolduktan 2 veya 3 gün sonra kendisine ve amcalarına "Siz karışmayın, ben bu işi hallederim" şeklinde telkinde bulunup bulunmadığını sordu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Bu cinayetle ilgili sürdürülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Salim Güran'ın gözaltına alınan oğlu Devran Güran'ın, olay gününe ait WhatsApp yazışmaları ve arama kayıtlarını ailenin diğer 6 üyesi gibi sildiği belirlendi. Diğer günlere ait mesajları silmeyen Devran Güran, bu durumu neden yaptığını açıklayamadı.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan Devran Güran, Narin'in kaybolduğu saatlerde düğün davetiyesi dağıtmak için Mardin'in Derik ilçesine gittiklerini ifade etti. Narin kaybolduktan sonraki günlerde aile meclisinin toplanıp bir karar almadığını iddia eden zanlıya, soruşturma kapsamında babası Salim Güran'ın aile üyelerine yönelik söylemleri soruldu.

"BEN BU İŞİ HALLEDERİM"

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan Devran Güran'a babası Salim Güran'ın Narin kaybolduktan 2 ya da 3 gün sonra kendisine ve amcalarına "siz karışmayın, ben bu işi hallederim" diye telkinde bulunması soruldu. Devran Güran bu soruya "babamın böyle bir söylemi olmamıştır" diye cevap verdi.

TUTUKLU SAYISI 12’YE YÜKSELDİ

Narin Güran'ın yengesi Hediye Güran ile halasının çocukları İsa Kaya ve Şeyma Kaya gözaltına alındı. İfadeleri Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan İsa Kaya ve Şeyma Kaya serbest bırakılırken, Narin'in amcası Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan tutuklandı. Bu gelişmeyle birlikte cinayete ilişkin tutuklu sayısı 12’ye yükseldi.