Çanakkale’de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle tören düzenlendi. Çanakkale Valiliği binası önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erol Günaydın, “Trablusgarp’ta, Çanakkale’de, Sarıkamış’ta kanıyla vatan toprağını süsleyen ecdadın torunları gazilerimiz. Çanakkale’de herkes gazi ve şehit torunudur. Torunu olduğumuz bu kutlu milletin beylikten devlet kuran Osmanlı gibi cesur, çağ açıp çağ kapatan Fatih kadar kararlı, anka kuşu gibi küllerimizden doğmamızı sağlayan Mustafa’sı ve daima bir kahraman, bir gaziyiz. Bizim muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda, cesaret ve yiğitliğimiz ise şanlı Türk tarihimizde mevcuttur. Yüreğimizde vatan ve millet sevgisiyle görev yaparken canlarını ortaya koyan ve gazilikle onurlandırılan tüm arkadaşlarıma, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e Gazi ünvanının verilişinin 103’ncü yıl dönümünde şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Törene; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erol Günaydın siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.