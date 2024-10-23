Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu bulunan 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Narin Güran'ın amcası Salim, annesi Yüksel, ağabeyi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu bulunan 4 sanık, 7 Kasım'da mahkeme karşısına çıkarılacak.