Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada Adli Tıp raporu açıklandı. Rapora göre, Narin’in boğularak öldüğü belirlendi.

Adli Tıp Raporu: Boğularak Öldürüldü

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Adli Tıp Kurumu, Narin Güran'ın ölüm nedenini ortaya koydu. Raporda, çocuğun kesin olarak boğularak öldüğü kaydedildi. Cinayetle ilgili yapılan otopsi sırasında 91 farklı örnek alındı ve bu örnekler, olası istismar durumlarını da incelemek amacıyla detaylı olarak analiz ediliyor.

Amcasının Elindeki İzler

Raporda, Narin’in ağzından çıkan sıvının, şüphelilerden biri olan amcası Salim Güran’ın eline ve aracına bulaştığı belirtildi. Bu bulgu, cinayetle bağlantılı olabileceği için soruşturmayı derinleştiren önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor.

Ölüm Zamanı Belirlenemedi

Adli Tıp raporunda, cesetteki çürüme durumunun ileri seviyede olduğu vurgulanarak, ölüm zamanının net bir şekilde tespit edilemediği ifade edildi. Ayrıca, Narin’in bedeninde kesici veya delici alet izine ya da ateşli silah yaralanmasına rastlanmadığı, iç kanama bulgularının da bulunmadığı kaydedildi.

Aile İfadeleri İnceleniyor

Cinayetle ilgili olarak tutuklanan anne Yüksel Güran'dan ağız ve diş yapısına dair örnekler alındı ve bu örnekler, ağabey Enes Güran’ın kolundaki ısırık izleriyle karşılaştırılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Diğer yandan, şüpheli olmayan tek ağabey Baran Güran, kardeşinin cinayetiyle ilgili olarak Diyarbakır Barosu’ndan hukuki destek talep etti.

Soruşturma tüm yönleriyle devam ederken, olayın kamuoyunda yarattığı büyük tepki nedeniyle yetkililerin daha fazla önlem alması bekleniyor.