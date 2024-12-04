Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, davaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Narin Güran Dava Dosyası ile ilgili kamuoyunda yoğun şekilde tartışmalara konu önemli hususlarda bilgilendirme amacıyla açıklamalarda bulunacaklarını daha önce belirttiklerini hatırlattı. Narin'in sol avucunda ve üzerinden alınan saç ve kıl örneklerinde köklü olanlar dahil olmak üzere Adli Tıp Kurumunca yapılan DNA çalışmalarından olumlu sonuç alınamadığını anımsatarak, şu ifadelere yer verdi:"DNA açısından olumlu sonuç alınmayan saç örnekleri üzerinde Mitokondriyal DNA çalışması yapılabilmektedir. (Sadece İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılabildiği bilgisi verilmiştir) Mitokondriyal DNA; sadece anneden çocuğa aktarılan ve aynı annesel soy ağacındaki bireylerde (kardeşler, anneanne, teyze, dayı, teyze çocukları gibi) aynı olduğundan şahısların aynı annesel soydan gelip gelmediklerine dair bilgi sağlamaktadır. Narin'in avucunda ve siyah şortu üzerinde bulunan 29 cm'lik saç örnekleri ile yine üzerinden alınan biri 11 diğeri 16 cm'lik kıl örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumunca Mitokondriyal DNA çalışmasına konu edilmiştir.Söz konusu saç ve kıl örnekleri Narin'in, anne Yüksel Güran'ın ve abi Enes Güran'ın Mitokondriyal DNA baz dizilimi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Anne ve çocukların (cinsiyet ayrımı olmaksızın) Mitokondriyal DNA'sı aynı olduğu için saç ve kıl örneklerinin tam olarak kime ait olduğu tespit edilememektedir. Dava dosyamıza, yeniden istenen daraltılmış baz çalışmasına ilişkin ek rapor ve Daran-2 Askeri Üst Bölgesine ait kamera görüntülerine ilişkin Ulusal Kriminal Bürosunun hazırlamış olduğu rapor ulaşmıştır. Hala dosyamıza gelmeyen ve beklenen raporlar bulunmaktadır.

Tavşantepe Mahallesi'ne 29-30 Ağustos'ta ve Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu tarih olan 8 Eylül ile 9 Eylül'de gidildiği belirtilen raporda, şöyle denildi: "Bütün şüpheliler, Salim Güran'ın ikameti, Arif Güran'ın ve Nevzat Bahtiyar'ın ikameti, ara yerler, sokaklar üzerinde gündüz ve gece farklı gün ve saatlerde daraltılmış baz çalışması yapılmış, özellikle Arif ve Salim Güran'ın evi ve civarında çalışma yapılırken, bölgede bulunan görevlilerin cep telefonları kapattırılarak bazda yoğunluk olmaması gibi hususlar dikkate alınarak, farklı programlarla, en az iki Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hatları kullanılarak, Arif ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın evi ve müştemilatında, ara yollarda adım adım çalışma yapılarak ana baz, yan baz GPRS bazları hataya yer verilmeden yüzlerce işlem yapıldıktan sonra titizlikle ve net bir şekilde tespiti yapılmıştır." Mahallenin tepede kalması, şehir merkezi ve civarda bulunan birçok bazdan sinyal alması, bazların sayısının oldukça fazla olmasının, gösterilen yerlerde dar alan baz çalışması imkanını kolaylaştırdığı, aksi takdirde baz sayısının az olması durumunda bu çalışmaların bu kadar detaylandırılamayacağı ifade edilen raporda, ayrıca Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu bölgenin söz konusu mahallenin aşağısında kalması nedeni ile bazların biraz daha geniş alanda verebileceği ve cesedin bulunduğu yer ve tarla gibi kısımlarda baz çalışmasının bölgelerin geniş olmasından dolayı çok detaylı çalışılamadığı belirtildi. Raporda, çalışmalar yapılırken bütün bazlar, bazların sinyal gücü, sinyal hücre değerlerinin tek tek tespit edilerek analiz yapıldığı aktarıldı.

Tavşantepe Mahallesi sadece 1 bazdan sinyal almayıp, en az 20 farklı bazdan sinyal almaktadır." ifadesine yer verilen raporda, sinyal alınan 22 baz istasyonuna ilişkin bilgiler paylaşıldı. Raporda, şüphelilerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) alınan HTS kayıtlarında bazların kayıtlı olarak bulunduğu ve listelendiği de belirtildi. Raporda Arif Güran'ın ikameti ve müştemilatından alınan sinyallere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: "Salim Güran'ın olay günü saat 15.20 sıralarında Arif Güran'ın ikametine geldiği, 15.22 sıralarında ahır kısmına geçtiği, 15.22 ile 15.26 arasında evin içerisinde olduğu, 15.36 sıralarında Arif Güran'ın ikametine girdiği, 15.52 sıralarında Mehmet Selim Atasoy ile görüştüğünde Arif Güran'ın ikametinde olduğu ve 16.08 sıralarında Arif Güran'ın ikametinin arka tarafında bulunduğu, 16.35 sıralarında Uzunbahçe tarafından bulunan mısır tarlasında olduğu, Nevzat Bahtiyar'ın ise olay günü saat 15.10 sıralarında Arif ve Salim Güran'ın ikametleri arasında bulunan yol ile Arif'in evinin yakınlarında olduğu, 15.18 sıralarında Arif'in ikametine yakın olduğu, 15.27 sıralarında Arif Güran'ın ikametinde ve müştemilatında olduğu, 16.00 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu bölgede olduğu tespit edildi." Raporda, "Tek başına baz numaralarına bakılarak karşılaştırma yapılması hataya düşüreceğinden, söz konusu tespitler yapılırken, bölgede yaptığımız ölçümler sonucu elde ettiğimiz sinyal gücüne ilişkin veriler, kişinin HTS raporunda yer alan baz geçiş sıralaması, bölgeye hizmet sağlayan bazlardaki ara baz, ana baz ve yan baz ayrımının yapılması ve diğer hususlar değerlendirilmektedir." bilgisi de paylaşıldı. "Dar alan baz çalışmalarında yoruma dair en ufacık bir husus olamayacağı, yapılan çalışma sonuçlarının HTS'deki görüşmelere ve bazın yoğunluğuna ya da bazların değişkenliğine göre yön aldığı, bazların çok olmasının olayların ve şahısların bulundukları yerin tespitine avantaj ve kolaylık sağladığının bilinmesinin önemli olduğu ve bu çalışmalar yapılırken yaklaşık 2 metre ve 1 dakika bazlar arası geçişten ve hareketlilikten kaynaklı yanılma olabileceği hususunu vurgulamak isteriz." ifadelerine yer verilen raporda, ilk raporda yer verilen "Salim Güran'ın kullandığı telefonun, 21 Ağustos'ta saat 22.47 ile 22.55 arasında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlasından baz verdiği" bilgisinde mısır tarlası olarak belirtilen alanın Narin'in cesedinin bulunduğu yerin yakınındaki tarla olduğu kaydedildi. Raporda, "Narin Güran cinayeti ile ilgili olarak dosyada bulunan HTS kayıtları ve Salim Güran'ın ilk ifadesi dışında herhangi bir delile temas edilmemiş, ifadelerden örnek alınmamış ya da kamera kayıtları ile ilgili tutanak, rapor alınmamış olup sadece sahada yapmış olduğumuz çalışmalar sonucu elde edilen veriler raporlanmıştır." denildi.