Diyarbakır’ın Tavşantepe Köyü’nde, sekiz yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Narin’in cansız bedeni bulunduğunda, birkaç gün önce komşu köyde cenaze namazı kılınmış ve ardından öldürüldüğü köyde toprağa verilmişti. Diyarbakır’da, kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran’ın ölümüyle ilgili olarak Tavşantepe Köyü’nün imamı ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

İFADE VERDİKTEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Dün akşam Tavşantepe Köyü’nün imamı R.K. ve Narin’in büyük amcasının ikinci eşi olan 40 yaşındaki kadın gözaltına alındı. Olay medyada geniş yankı buldu. İsmail Küçükkaya’nın programına katılan gazeteci Ferit Demir, imam R.K.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni bilgiler açığa çıktı. Narin’in en son 21 Ağustos’ta saat 15.15’te okulun güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi. Karadan ve havadan yapılan arama çalışmaları sonucunda, 19. günün sonunda 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, mahallenin yakınındaki Eğertutmaz Deresi’nde, taşlarla örtülüp çalılarla gizlenmiş bir çuval içinde bulundu.

15.40 İLE 16.30 ARASINDAKİ ZAMAN DİLİMİ

Narin’in cesedinin bulunmasının ardından, ekipler dereye çıkan yolları ve çevredeki tüm kamera görüntülerini tekrar inceledi. Detaylı incelemeler sonucunda, Narin’in kaybolduğu gün, 21 Ağustos’ta, 15.40 ile 16.30 saatleri arasında Eğertutmaz Deresi’ne giden patikada bir kırmızı otomobilin 50 dakika boyunca park ettiği belirlendi.

Ekipler, plakası tespit edilen kırmızı otomobilin sahibine, sıva ustası Nevzat Bahtiyar’a ulaştı. Yapılan sorgulamada Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini amcasından alıp dereye gömdüğünü itiraf etti. Bahtiyar, savcılığa sevk edildikten sonra "çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklandı ve sorgusu sürüyor.

SAVCILIK, TÜLİN DOSYASINI DERHAL YENİDEN AÇTI

Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten savcılar, daha önce hayatını kaybettiği söylenen engelli ablası Tülin Güran’ın ölümüyle ilgili dosyayı da yeniden incelemeye aldı. Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastanesi’ne resmi bir yazı göndererek, Tülin Güran’ın ölümüne dair tüm bilgi ve belgelerin temin edilmesini talep etti.