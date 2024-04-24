Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde; Biyoloji Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği olmak üzere resmi akreditasyon başvurusu yapılan 4 program, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edildi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Türkiye’nin en köklü eğitim fakültelerinden birisi olan Necatibey Eğitim Fakültesindeki 4 programın akredite olmasında emekleri bulunan personele teşekkür ederken, Üniversite yönetimi olarak ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyon süreçlerini yakından takip ederek desteklediklerini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, son bir yılda akredite bölüm sayısının ikiye katlandığı Balıkesir Üniversitesinde, 2024 yılının sonuna kadar fakültelerden ve meslek yükseokullarından gelecek önerilerle birlikte yaklaşık 10 bölümde daha akreditasyon başvurusunun yapılması planlandığını sözlerine ekledi.