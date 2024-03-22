İnegöl'de nefes kesen kovalamaca

Olay saat 01.00 sıraalarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Devriye atan ekipler, şüphelendikleri 16 UV 687 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Polisin dur ihtarın uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Araçtaki 2 arkadaşını yol kenarında bırakan sürücü hızla kaçmaya devam etti. Polis ekipleri kaçan sürücünün peşine düştüler. Hızla ara sokaklarda seyreden sürücü, ölümü hiçe saydı. 30 dakika süren kovalamaca Yeni Mahalle Esenler caddesinde aracın önü kesilerek son buldu. Yaya olarak kaçmaya çalışan 15 yaşındaki sürücü Mevlüt M., polis ekiplerince yakalandı.

BABASINDAN HABERSİZ ALMIŞ

Yakalanan sürücü, ehliyetinin olmadığını ve babasından habersiz aracı alıp gezmeye çıktığını söyledi.

Sürücü gence ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.