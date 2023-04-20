Son oynadığı 2 maçı kazanan İnegölspor Çorum deplasmanında ne yapar, sürpriz olur mu diye hesap kitap yaparken inanın mağlup olmak için bizim daha fazla çaba sarf etmemiz inanılmaz bir durumdu. Bir takım ligin zirvesinde yer alan rakibe hem de deplasmanda 10 bin seyirci önünde ancak böyle ikramda bulunurdu, bizde öyle yaptık.

Sahada cezalı Metincan ve Alperen ile anlaşma gereği oynamayan Ali Akkuş eksiğiyle çıkan temsilcimiz, maça tutuk başladı. Ardından oyuna denge getirdi ve rakibi oyunun her yönüyle zorlamaya başladı. Orhan’ın kendi kalemize attığı gol Çorum’un imdadına yetişirken, golden önce yine Orhan’a yapılan faulü es geçen hakem ve duruma itiraz etmeyen başta Orhan olmak üzere tüm takım, suçlu. Bariz faule sahada yaygara koparmayan İnegölspor bunun acısını bana göre maç boyu yaşadı.

Rakibin kırmızı kartından sonra oyuna tamamen ortak olan, hatta rakibi abluka altına alan temsilcimiz inanın puanı fazlasıyla hak etti. 3 top direkten döndü. Net bir penaltımız verilmedi. Her atağımızda rakip seyirci ecel teri döktü. Sahada bireysel anlamda 2 gol olmasa ki özellikle 2. golde Erman kariyerine yakışmayan bir top kaybetti. Buda iyice gardımızı düşürdü. Bu maçta üstün mücadele, istekli futbola rağmen yine final paslarında ciddi top kayıpları yaşadık ama benim anlamadığım takıma gol lazım, kulübede genç Alperen Şirin var sen stoper Erman’ı gol için ileriye gönderiyorsun. Bunu teknik heyet ne düşünerek yapıyor anlamadım. Oyuncuya güvenmiyorsan kadroya alma. Güveniyorsan bu adam golcü ise oyuna at sunuda atlamayalım.

Sonradan oyuna dahil olanlarda takımın vitesini arttırdı. Fakat söylediğim gibi kader ağlarımızı maalesef örmüş oldu ve elimizden adeta puan uçmuş oldu.

Son olarak hafta sonu oynayacağımız Sivas Belediye maçına bir çağrı yapalım; bu maç bizim için sezona bedel maçlarından biri. Bundan dolayı taraftar ve tribünde 90 dakika destekten başka çare yok. Çünkü artık her maç final ötesi..