Nev Sağlık Grubu, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında örnek bir organizasyona destek verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapılan toplu sünnet cemiyetine sağlık sponsoru olarak destek veren Nev Sağlık Grubu, 700 çocuğun sünneti kapsamındaki cerrahi süreci, hastane ortamında başarıyla tamamladı.

BURSA (İGFA) - Nev Sağlık Grubu, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında örnek bir organizasyona destek verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapılan toplu sünnet cemiyetine sağlık sponsoru olarak destek veren Nev Sağlık Grubu, 700 çocuğun sünnet işlemlerini başarıyla tamamladı.

Geleneksel sünnet şöleni, ailelerin de katılımıyla Merinos Parkı’nda yapıldı.

BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

700 çocuğun sünnet operasyonları, hastane ortamında titizlikle gerçekleştirildi.

Öte yandan, organizasyona desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından, Nev Sağlık Grubu’na plaket takdim edildi.

Nev Sağlık Grubu adına plaketi Sahip Keçici teslim aldı.