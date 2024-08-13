Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Birimler Arası Futbol Turnuvası’nın açılışına katılarak, başlama vuruşunu yaptı. Arı, daha sonra da A Grubu'nun ilk maçında Fen İşleri Müdürlüğü’nün formasını giydi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği ‘70. Yılda 70 Etkinlik’ programı kapsamında Birimler Arası Futbol Turnuvası düzenlendi. Çalışan personelin birbirleriyle kaynaşması, birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışma ortamının sağlanması amacıyla düzenlenen turnuvaya iki ayrı grupta 8 takım katıldı.

Uçhisar Halı Saha’da gerçekleştirilen turnuvanın A Grubu’ndaki ilk maçında Fen İşleri Müdürlüğü ile İşletme İştirakler Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi. Müsabaka öncesinde oyuncular ve maçı yöneten hakemlerle birlikte fotoğraf çektiren Başkan Arı, her iki takım oyuncularına başarılar diledi.

Arı daha sonra müsabakanın başlama vuruşunu yaparak Fen İşleri Müdürlüğü takımı kadrosunda bir süre sahada kalarak futbol oynadı.