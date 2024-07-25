Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarından dolayı, 25 Temmuz 2024 Perşembe günü 08.00-24.00 saatleri arasında Yeni Mahalle ve Emek Mahallesi’nde planlı su kesintisi yapılacak.

NEVŞEHİR (İGFA) - Konuyla ilgili Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yeni Mahalle ve Emek Mahallesi’nde mevcut altyapıdan kaynaklı olarak zaman zaman yaşanan basınç problemi ve su kesintilerini önlemek amacıyla içme suyu ana isale hattı yenilenmiş olup yenilenen hattın devreye alınacak olmasından dolayı 25 Temmuz 2024 Perşembe günü 08.00 - 24.00 saatleri arasında bu mahallelerde zorunlu su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir.” denildi.