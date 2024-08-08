Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ülke Bayrağı Kurucusu: Phill Knight, William D. Perez, Bill Bowerman Kuruluş Tarihi: 1971 Alan: Spor Kıyafetleri – Spor Ekipmanları Slogan: Just Do It! (Sadece Yap) Önemli Kişiler: Phill Knight, William D. Perez, Bill Bowerman Şehir: Beaverton, Oregon, Amerika Birleşik Devletleri Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında Ürün: Spor Ayakkabısı, Spor Ekipmanları, Aksesuarlar Resmi Site: www.nike.com

Nike Hakkında Bilgi

Nike spor giyim markası, 1971 yılında Amerika’da kurulmuştur. Kurucuları Phill Knight, William D. Perez ve Bill Bowerman’dır. Nike spor giyim firması dünya çapında hizmet vermektedir. Firmada ki en önemli kişiler Phill Knight, William D. Perez ve Bill Bowerman’dır. Sloganı “Just Do It!” (Sadece Yap!)’tır. Spor Kıyafetleri ve Spor Ekipmanları üzerine satış yapmaktadır. Spor Ayakkabısı Spor Ekipmanları ve Aksesuarlar üzerine hizmet vermektedir. Nike’ın resmi sitesine www.nike.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Nike, dünyanın önde gelen spor ayakkabı ve giyim markalarından biridir. Phill Knight ve Bill Bowerman ortaklığıyla ilk kurulduğu zamanlarda adı Blue Ribbon Sports olan şirket, daha sonra firmada çalışan ve kendisi de koşucu olan Jeff Johnson tarafından bir gece uyurken rüyasında bir mitolojinin Zafer Tanrıçası Nike’ı görmesiyle firma adı değişir ve Nike olur. Air Jordan ve Nike Golf gibi alt markalarının yanı sıra Converse gibi bağımsız markaların da sahibi olmaktadır.

Şirket dünya çapında 25.000 çalışana sahiptir. Nike, pek çok futbol takımına ve ulusal takımlara sponsor olarak futbol dünyasına ağırlığını koymaktadır. Manchester United ve Barcelona öne çıkan sponsorluklarıdır. Şirket, üretiminin tamamına yakınını Uzak Doğu Asya’daki üretim evlerinde yaptırmaktadır.

Nike Hangi Ülkenin

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Nike Nerede Üretiliyor?

Nike, Çin’de üretimi yapılan bir Amerikan Markasıdır.

Nike’ın Formalarını Ürettiği Takımlar

Türkiye Milli Takımı

Brezilya Milli Takımı

Fransa Milli Takımı

Hollanda Milli Takımı

Portekiz Milli Takımı

Atletico Madrid

Manchester City

Paris Saint-Germain

Shatkar Donetsk

FK Zenit

Werder Bremen

Boca Juniors

Athletic Bilbao

AS Roma

Monako

Inter

Trabzonspor

Galatasaray

Barcelona

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