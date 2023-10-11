Son şarkısının tanıtımını Asmalımescit Süreyya terasta yapan Nilay Dorsa, “Aynen” isimli şarkısına çok güvendiğini, kısa süre içinde bu güveninin karşılığını almaya başladığını ifade etti.İSTANBUL (İGFA) - Şarkı tanıtımında güzelliğiyle geceye katılan herkesi büyüleyen Nilay Dorsa sahne performansıyla da kendine hayran bıraktı.

Bir süredir tekli çıkarmayan ünlü şarkıcı sahne çalışmaları ve model olarak yer aldığı tanıtımlardan fırsat bulamadığını bununda doğru şarkıyı bulmak için zaman kazandırdığını dile getirdi.

“Aynen” isimli şarkıyı toksik ilişkilere gönderme olarak yaptığını söyleyen sanatçıya aşk hayatı sorulunca “İlişkiler artık paspas olmuş çevremde görüyorum güzel başlıyor, saygısız bitiyor. Bu şarkıda bu ilişkilere tepki açıkçası ilişki kurmak ve bir şeyler yaşamaktan korkuyorum, bu yüzden yalnızım” yorumunda bulundu.

Özel hayatında ve kameraların önünde hep dürüst olduğunu vurgulayan güzel şarkıcı Nilay Dorsa, "Bana magazin dünyasının saatli bombası diyorlar. Hayır, ben sadece dürüstüm doğru bildiğimi yapar söylerim" dedi.