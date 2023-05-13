Nilkim Teknik Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Karaca, iş dünyası olarak Türkiye Yüzyılı sürecinde istikrarın sürmesinden yana olduklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Karaca, 14 Mayıs 2023 seçiminin Türkiye için yeni bir milâdın başlangıcı olacağını ifade ederek, "Ülkemizin belirsizliklerle kaybedecek vakti yok. Her zaman ifade ettiğim gibi; iş dünyası önünü görmek ister ve belirsizlikleri sevmez" dedi.

Bursa Kayapa organize Sanayi Bölgesi'nde kimya sektöründe yatırımları bulunan Nilkim Teknik Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Karaca'nın aynı zamanda gıda sektöründe de yabancı ortaklı yatırımları bulunuyor. Türkiye'nin son 20 yılda her alanda önemli kazanımlar elde ettiğini ifade eden Karaca, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğide ülkemizde 100 yılda yapılacak olan yatırımlar 20 yıl gibi kısa bir sürede yapıldı, yeni nesil teknolojilerde yapılan yatırımlar sayesinde dünyadaki ilk 15 ülkeden biri olduk ve yeni dönemde yapılacak olan yatırımlar ile bunu daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum dedi. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı vizyonunda yeni dönemde ülkemizin daha fazla kalkınacağına inancımız tamdır. AK Parti'nin 20 yıllık serüvenine Bursa'da sanayi ve teknoloji alanında önemli kazanımları olduğunun da altını çizen Karaca, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın Bursa'da olması da şehrimizin gücüne güç katacaktır. Yeni Türkiye Yüzyılı'nda biz de kağıt sektöründe yapacağımız yeni yatırımlarımız ile hem ihracatı arttırıp ülkemize katma değer sağlamak, hem de şu anki mevcudumuza ek olarak yaklaşık 100 kişiye daha iş imkanı sağlayarak istihdamı arttırmak hedefindeyiz" diye konuştu.