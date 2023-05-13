Memleket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Yasemin Soydan, İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından üye ve seçmenlerin akıllarındaki sorulara cevap niteliğinde açıklamada bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından akıllara Memleket Partisi seçmen ve üyelerinin kime oy vereceği sorusu geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Memleket Paritisi İnegöl İlçe Başkanı Yasemin Soydan:

"İKİ KUTUP ARASINDA SIKIŞMIŞ OLANLAR İÇİN KURULMUŞ BİR PARTİYİZ"

Memleket Partisi ilk kurulduğu günden bu yana Ne Cumhur ne millet tek yol memleket diyerek var olan çizgisini değiştirmemiştir.Gayet net bir şekilde Genel Başkanımız Muharrem İnce sürekli dile getirdiği gibi il başkanları, ilçe Başkanları ve Milletvekili Adaylarımız tarafından da defaatle dile getirilmiştir. Zaten partimizin kuruluş amacı da iki kutup arasına sıkışmış seçeneksiz bırakılmış siyasetin önünü açmak çaresiz kalanlara üçüncü bir yolu açmak için kurulmuş bir partidir.

"KÖROĞLU GİBİ DÖNE DÖNE ÇARPIŞA ÇARPIŞA"

Kuruluşumuzda ilkelerimiz ve tüzüğümüz buna göre demokratik bir şekilde olması için uzun çalışmalar sonrası net olarak ortaya konmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ışığında tam bağımsız Türkiye'yi inşa etmek üzerine çıktığımız bu yoldan milim şaşmayacağız.

Tüm bunların bağlamında Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'nin de dile getirdiği gibi "Üyelerimiz bizim müridimiz değildir" kimsenin oyunu yönlendirmek gibi bir davranış içinde olamayız. Özgür iraderiyle seçimlerini kendileri yapacaktır. Yönlendirmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla kimse bizden Ne Cumhur ne millet ittifakını, ne Erdoğan ne Kılıçdaroğlu 'nu destekleme mesajı beklemesin..

Üyelerimiz Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bireylerdir. Kendi kararlarını kendileri alacaklardır.

Sonuç olarak Memleket Partisi Memleket için kurulmuş bir partidir. Geleceğimizi geri almak kararlılığımız da hiç bir değişime uğramadık. Birlikte başarmak için çıktığımız bu yolda yine birlik içinde ve birlikte başarmak üzere ilke ve çizgilerimizden şaşmadan Memleket için, millet için birlikte çalışmaya devam ediyoruz.

Köroğlu gibi döne döne, çarpışa çarpışa...!

"MEMLEKET PARTİSİ BU ÜLKENİN SİGORTASIDIR"

Bundan dolayı kararlı bir şekilde bu düzene itirazı olan milletimizden milletvekilliği seçiminde destek istiyoruz. Ülkenin terör odaklarına teslim edilmemesi, bağımsız bütünlüğümüzü korumak için tüm Türk milletinin oylarına talibiz.. Bu mecliste Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı ülkeyi ve milleti sonuna kadar savunacak Atatürk 'çü millet vekillerinin olması şart. Bu yüzden Memleket Partisi bu ülkenin sigortasıdır. Mutlaka mecliste olması gerekiyor. Bu bilinç ile kamuoyunun oylarına talibiz..

Atatürkçüler meclise..."dedi.

Seher Yaşa