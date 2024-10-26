Nilüfer Belediyesi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasyonunu yeniledi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Veri güvenliğine yönelik daha güçlü ve daha geniş alanlı tedbirler alıyoruz” dedi.

Bilgi güvenliği alanında risk yönetimi ve veri koruma alanlarında güncel bir yaklaşımla hizmet veren Nilüfer Belediyesi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nde sertifikasyonunu yeniledi. Sistemini ISO 27001:2022 versiyonuna yükselten Nilüfer Belediyesi, bilgi güvenliği süreçlerini güncelledi. Bu yeni sürüm, özellikle veri güvenliği risklerinin proaktif bir şekilde yönetilmesini ve sürekli iyileştirilmesini hedefleyen yeni yöntem ve süreçleri içeriyor.

Vatandaşlarımızın güvenliğini önemsiyoruz diyen,Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını Belgesert Bilişim Ticaret Limited Şirketi CEO’su Koray Kara’dan teslim aldı.

Başkan Şadi Özdemir, yeni sürümün önemine dikkat çekerek, “Bu güncelleme, belediyemizin veri güvenliği konusunda yüksek standartlarda hizmet sunma kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Sürekli olarak veri güvenliğine yönelik daha güçlü ve daha kapsamlı tedbirler alıyoruz. Vatandaşlarımızın verilerinin güvenliğini her zamankinden daha fazla önemsiyoruz” diye konuştu.