Nilüfer Belediyesi, ilçeye 6 yeni kreş kazandırmayı planlayarak modern eğitim olanaklarını genişletiyor. İhsaniye Mahallesi’nde inşa edilen Nilüfer Belediyesi Serpil Bakgör Kreşi’nin Eylül ayında hizmete açılması hedefleniyor. Diğer 5 kreş için de çalışmalar hızla devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi, çocukların çağdaş ve nitelikli eğitim alabilmesi amacıyla ilçeye yeni kreşler kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi Serpil Bakgör Kreşi’nin yapımında sona gelindi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediye başkan yardımcıları, iş adamı ve hayırsever Ferhat Bakgör ile birlikte kreş inşaatını yerinde inceledi. Başkan Özdemir, çocukların çağdaş bir eğitim alması, çalışan kadınların iş hayatlarını sürdürebilmesi ve çalışmayan kadınların da sosyal hayata karışabilmesi için ilçeye yeni kreşler açacaklarını belirtti. İlk olarak Bakgör ailesinin desteği ile inşa edilen İhsaniye Mahallesi’ndeki Nilüfer Belediyesi Serpil Bakgör Kreşi’ni Eylül ayında hizmete açmayı planladıklarını söyleyen Özdemir, “Ardından ihtiyaç duyulan farklı mahallelerde 5 kreşin daha yapımına başlayacağız. Bunlardan dördünün yerleri de belirlendi” dedi.

"Her şey çocuklarımız için"

Çocukların iyi bir eğitim alması için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Özdemir, “Genellikle çalışan kadınlar çocuklarına bakmak için işlerinden ayrılmak zorunda kalıyor. Kreş sayısını artırarak, bunun önüne geçmek istiyoruz. Mevcut kreşlerimizde de daha iyi neler yapabileceğimizi araştırıyoruz. Her şey Nilüferli çocuklarımız için” diye konuştu. İnşaatın ardından Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi’ni de ziyaret eden Başkan Özdemir, “3-6 yaş arası çocuklarımız burada eğitim alıyor. Çocuklarımız burada hem sosyalleşiyor hem de iyi bir eğitim alıyorlar. Nitelikli öğretmenlerimiz sayesinde araştırmaya açık, meraklı çocuklar yetiştiriyoruz. Kreşimizde 3 yaşından itibaren eğlenerek İngilizce öğrenmeye de başlıyorlar” dedi.