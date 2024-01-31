Nilüfer Kent Tiyatrosu bünyesinde çalışmalarına geçen yıl başlayan Nilüfer Gençlik Tiyatrosu, yeni ekiple tiyatroseverlerin karşısına çıkmak için çalışmalarına başladı. Nilüfer Gençlik Tiyatrosu 2024, 6 aylık çalışma sürecinin ardından sahnede performans sahneleyecek.

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun (NKT), gençlere tiyatro sanatının her alanı ile tanıştırmak ve tiyatro yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Nilüfer Gençlik Tiyatrosu” projesi, ikinci yılında yepyeni bir ekiple çalışmaya başladı.

Ocak 2024’de yapılan duyuruya gelen başvurularla oluşturulan 20 kişilik yeni ekip, proje yürütücüleri Ada Göktepe, NKT’li Tasarımcı Burak Etöz, oyuncular Burakhan Yılmaz ve Ayşe Güreşci ile yaklaşık 6 ay sürecek detaylı atölyeler sürecine başladılar.

Yaklaşık 16 hafta kadar oldukça yoğun ve geniş programıyla gençleri sadece sahne önü değil, tiyatronun bütün önemli alanlarıyla tanıştırmayı hedefleyen Nilüfer Gençlik Tiyatrosu, “Oyun nasıl hazırlanır?”, “Kostüm nasıl tasarlanır?”, “Sahne amiri ne iş yapar?”, ”Ses tasarımı nasıl yapılır?”, “Oyunculuk ne demektir?”, “Yönetmen nasıl çalışır?” gibi bir çok farklı alanda atölyelerle ilerleyecek.

Atölyelerle eş zamanlı ilerleyecek beden hazırlık, oyunculuk ve metin çalışmalarının ardından ekip, önümüzdeki Mayıs ve Haziran aylarında performanslarını sahneleyecekler.