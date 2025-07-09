İlçede bolluk ve bereketin simgesi olan aşure, 25 Temmuz’a kadar 30 farklı mahallenin pazar alanlarında vatandaşlara dağıtılacak.

Bu kapsamda düzenlenen aşure dağıtımlarına, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir de katılım gösterdi. Aşurenin ilk dağıtımları Esentepe, 23 Nisan, Özlüce, Cumhuriyet, Ertuğrul ve 30 Ağustos Zafer mahallelerinde gerçekleşti.

Etkinlikler, 10 Temmuz Perşembe günü Kayapa, Barış, Ahmet Yesevi ve Hasanağa mahallelerinde sürecek. Aşure ikramları 11 Temmuz Cuma günü Çalı, 12 Temmuz Cumartesi İhsaniye ve Beşevler, 13 Temmuz Pazar Ataevler, 15 Temmuz Salı Demirci, 16 Temmuz Çarşamba Karaman ve Işıktepe, 17 Temmuz Perşembe Kültür ve Konak, 18 Temmuz Cuma günü ise Gölyazı’da devam edecek.

19 Temmuz Cumartesi Görükle, Dumlupınar, Kızılcıklı ve Altınşehir mahallelerinde yapılacak dağıtımlar, 20 Temmuz Pazar Balkan, Kurtuluş, 19 Mayıs, Yüzüncüyıl ve 29 Ekim mahallelerinde devam edecek. Program, 21 Temmuz Pazartesi Minareliçavuş, 23 Temmuz Çarşamba Fethiye ve son olarak 25 Temmuz Cuma günü Akçalar ve Üçevler mahallelerinde tamamlanacak.