Nilüfer Belediyesi, vatandaşlarla manevi günlerdeki dayanışma ve birliktelik duygusunu yaşatma geleneğini Berat Kandili’nde de sürdürdü. 23 Nisan, 29 Ekim, Yolçatı, Özlüce, Ertuğrul, Ataevler, Cumhuriyet, Barış, Demirci, Kültür, Odunluk, Balkan, Başköy ve Akçalar mahallelerinde bulunan 13 farklı camide ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar namaz çıkışlarında, Berat Kandili dolayısıyla Nilüfer Belediyesi’nin kurduğu stantlardaki ikramlarıyla karşılaştı. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve görevlilerin ellerinden kandil simitlerini alan vatandaşlar, paylaşmanın ve dayanışmanın mutluluğunu dile getirerek, teşekkür ettiler.

Nilüfer Belediyesi personeline de Berat Kandili nedeniyle gündüz Halk Evi ve Alaaddinbey Hizmet Binası önünde kandil simidi ikramı yapıldı.