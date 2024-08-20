NİLSEM el sanatları kursları için kayıtlar 4 Eylül’de başlıyor. Ahşap boyama, kırkyama, deri çanta yapımı, miyoki takı, gümüş kazaziye gibi 28 farklı branşta verilecek kurslar, ekim ayında açılacak.

Nilüfer Belediyesi’nin kadınların hobi edinmeleri, meslek öğrenmeleri, sosyalleşmeleri ve ekonomik açıdan güçlenmeleri için açtığı el sanatları kurslarında yeni dönem başlıyor. 2005 yılından bu yana binlerce kadının hayatına dokunan Nilüfer Sürekli Eğitim Merkezi (NİLSEM), 2023-2024 eğitim döneminde de yaklaşık 5 bin kursiyeri mezun etti. NİLSEM, bu yıl da 28 branşta vereceği eğitimlerle kadınlara yeni beceriler kazandırmayı hedefliyor.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 5 farklı merkezde ücretsiz verilecek eğitimlerde; kitre bebek yapımı, ahşap boyama, ahşap yakma ve süsleme, amigurumi oyuncak yapımı, çini boyama, dekoratif dokuma, deri çanta yapımı, deri giysi dikimi, el örgüsü, ev tekstili, filografi, geleneksel el nakışı, geri dönüşüm aksesuar yapımı, gümüş kazaziye, hasır sepet örücülüğü, iğne oyası, ipek koza aksesuar yapımı, kadın giysi dikimi, kağıt rölyef, keçe aksesuar yapımı, kırkyama, makrome, minyatür tezhip, miyoki takı yapımı, su kabağı süsleme, tel kırma, wayu çanta yapımı ve yapma çiçek yapımı branşlarında kurslar açılacak.

Eğitimler Ekim ayında

NİLSEM el sanatları kursları için kayıtlar, 4 Eylül tarihinde başlayacak. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Fethiye NİLSEM, Üçevler NİLSEM, Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi, Beşevler Gençlik Merkezi ve Altınşehir Gençlik Merkezi’nde verilecek kurslardan faydalanmak isteyen kadınlar, www.nilufersanatatolye.com adresinden çevrimiçi başvuru yaparak, eğitimlere katılabilirler. Ekim ayı içinde başlayacak kurslar, Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek.

NİLSEM eğitim dönemi sonunda, yıl boyunca yapılan eserler açılan sergi ile seyre sunulacak.