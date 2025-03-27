Belediye ekipleri, her yıl olduğu gibi bu özel günde de vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Simitler, cami bahçelerinde teravih namazı sonrası ikram edilirken, Ataevler, Cumhuriyet, Fethiye, Işıktepe, 19 Mayıs, Dumlupınar, Gölyazı, Kayapa, Ürünlü ve Tahtalı mahallelerindeki camilerde toplamda 7 bin kişiye simit ulaştırıldı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Belediye Meclisi Üyeleri, bu anlamlı günde vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan ayının ve Kadir Gecesi’nin manevi atmosferini paylaştı.