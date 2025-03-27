 Belediye ekipleri, her yıl olduğu gibi bu özel günde de vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

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Simitler, cami bahçelerinde teravih namazı sonrası ikram edilirken, Ataevler, Cumhuriyet, Fethiye, Işıktepe, 19 Mayıs, Dumlupınar, Gölyazı, Kayapa, Ürünlü ve Tahtalı mahallelerindeki camilerde toplamda 7 bin kişiye simit ulaştırıldı.

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Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Belediye Meclisi Üyeleri, bu anlamlı günde vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan ayının ve Kadir Gecesi’nin manevi atmosferini paylaştı.

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Kaynak: Bülten