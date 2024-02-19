Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Kolaj ile Zihin Haritası atölyesine katılanlar, duygu ve düşüncelerini, zihinlerindeki hatıralarını atık kağıtlar kullanarak kolaj çalışmasına yansıttılar.

Nilüfer Belediyesi’nin yeni kültür sanat ve tasarım merkezi olan Pancar Deposu, bu defa Kolaj ile Zihin Haritası atölyesine ev sahipliği yaptı. Atölyeye katılanlar, mimar ve kolaj sanatçısı Selva Kaya eşliğinde kolaj çalışması yaptı. Düşünceleri gruplamak, sınıflandırmak, görselleştirmek ve ilişkilendirmek için kullanılan bir teknik olan zihin haritasını kolaj çalışmasıyla yapan katılımcılar, verimli bir gün geçirdi. Renkli kağıt, atık fotoğraf ve dergilerde yer alan görseller ile yazıları diledikleri gibi kesen katılımcılar, duygu, düşünce ve zihinlerinde yer alan hatıraları, kolajla yansıttılar.

Kolaj sanatında, genellikle ana bileşen olarak fotoğraf kullanıldığını ancak katılımcının tercihlerine bağlı olarak farklı malzemelerle de ilginç eserlerin ortaya çıktığını belirten kolaj sanatçısı Selva Kaya, “Zihin haritası, kişiye konuya, kavrama veya fikre bütünsel bakabilmeye imkan sağlar. Ayrıca zihinsel yorgunluğu azaltır, çalışmayı keyifli hale getirir, hafıza ve hayal gücünü geliştirir ve ortak çalışma ve fikir üretilebilmesini sağlar. Biz de bu atölyede zihnimizde haritalanmış duyguların, durumların bizde nasıl tetiklendiğini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Örneğin dalış yapmaktan çok keyif alıyorsanız, bunu tam bir dalgıç resmi gibi değil de o hissin, hangi renklerle, dokularla, imajlarla sizin zihninize nasıl yerleştiği ya da bir anınızı bu şekilde zihnimizde canlanan halini kolajla en iyi resmedebiliriz diye uğraşıyoruz” dedi.