Nilüfer Belediyesi, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, her gün iki mahallede kapsamlı temizlik faaliyetleri başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer’i daha yeşil, temiz ve yaşanılabilir bir şehir yapmak amacıyla 26 Ekim'e kadar 38 mahallede mevki temizliği gerçekleştirecek.

Ataevler ve Çamlıca mahallelerinde 24 Ağustos'ta başlayan çalışmalar, Barış ve Konak mahallelerinde devam ediyor. Ekipler, kamyon, kepçe, konteyner yıkama makinesi ve süpürge aracı kullanarak cadde ve sokaklarda yoğun bir temizlik yaptı. Çöp konteynerleri iş makineleri ile boşaltılıp dezenfekte edilirken, kullanılmayan eşyalar toplandı ve istenmeyen görüntüler ortadan kaldırıldı. Ayrıca, asfalt temizliği ve kaldırım üzerindeki yabani otların temizliği de yapıldı.

Çalışmalar, merkezi mahallelerin yanı sıra Fadıllı, Gölyazı ve Akçalar gibi kırsal mahallelerde de her hafta çarşamba ve cumartesi günleri devam edecek. Bu şekilde, temizlik çalışmaları iki ayda bir detaylı olarak yapılacak.