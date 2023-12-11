Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Nilüfer Gıda Living Lab projeleri, Çin’de düzenlenen 6. Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülü’nde “Örnek Girişimler” kategorisine girmeye değer görüldü. 54 ülkeden toplam 274 girişimin başvurduğu yarışmada iyi uygulama olarak seçilen tek ilçe belediyesi olan Nilüfer’in iki projesi, “Kentsel İnovasyon Veri Tabanı”ndaki yerini aldı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde “yeni nesil belediyecilik” anlayışıyla hizmet üreten, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından ödüllerle taçlandırılan Nilüfer Belediyesi’nin projeleri, Türkiye’nin yanı sıra dünya ülkelerinin de dikkatini çekiyor. Nilüfer Belediyesi’nin daha önce Türkiye’nin pek çok kurum ve kuruluşu tarafından örnek alınan ve ödüle değer görülen Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi ile Nilüfer Gıda Living Lab projeleri bu kez, Çin’de gerçekleştirilen “6. Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülü”nde, iyi uygulama örnekleri arasına girdi. Nilüfer Belediyesi’nin iki projesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG), Dünya Büyük Metropoller Birliği (Metropolis) ve Guangzhou kenti tarafından desteklenen 6. Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülü’nde, “Örnek Girişimler” kategorisine girmeye değer görüldü. Örnek Girişimler arasında yer alan tek ilçe belediyesi olan Nilüfer Belediyesi’nin her iki projesi böylece, şehirden şehre öğrenmeye yönelik küresel kamuoyuna açık, kentsel inovasyon ve sürdürülebilir kalkınma konusunda bilgi alışverişi ve karşılıklı öğrenmeye dayalı olan “Kentsel İnovasyon Veri Tabanı”ndaki yerini aldı.

Kentlerde sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği iyileştirmede yenilikçiliği tanımayı, vatandaşların refahını ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan 6. Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülü’ne bu yıl, 54 ülkenin 193 kent ve bölgesinden toplam 274 girişimin başvurusu yapıldı. 45 projenin “Örnek Girişim” kategorisine alındığı yarışmanın finalist ve kazananı da, 7-9 Aralık tarihleri arasında Çin’in Guangzhou kentinde gerçekleştirilen törende açıklandı. Proje ve uygulamalarıyla Örnek Girişim’e değer görülen belediye başkanları ile hükümet liderlerinin davet edildiği ödül törenine, Bursa’nın Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı.

Başkan Erdem Nilüfer’in bugünü ve tarihini anlattı

6. Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülü programı çerçevesinde ayrıca, Küresel Belediye Başkanları Forumu da düzenlendi. Dünya kentlerinden belediye başkanlarının ve alanında uzman isimlerin Yeşil Kentler, Dirençli Toplumlar ile Kentsel, Kültürel, Tarihi Miras oturumlarında sunumlar yaptığı forumda, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de bir konuşma gerçekleştirdi.

Kentsel, Kültürel, Tarihi Miras oturumunda konuşan Başkan Turgay Erdem, Nilüfer’in tarihi geçmişini ve modern yüzünü katılımcılarla paylaştı. Genç bir ilçe olmasına rağmen Nilüfer’in, M.Ö. 6500 yıllık tarihin somut izlerini de geleceğe taşıdığını vurgulayan Başkan Erdem, “Nilüfer Belediyesi 36 yıl önce kuruldu. Nilüfer, çok genç ama aynı zamanda en eski yerleşimlerin izini taşıyan bir kent. M.Ö. 6500 yıllık tarihi bulunan, ilk yerleşimin izlerini taşıyan Aktopraklık bölgemiz var. Eski Roma Dönemi’nden kalma Gölyazı ile Osmanlı Dönemi’nden günümüze ulaşan tarihi Misi köylerimiz var. Tarihi mirasımızın korunması açısından bu bölgelerde önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gölyazı’da antik bir tiyatroyu gün yüzüne çıkarmaya yönelik arkeolojik kazı çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz, Kolombiya Bogota Belediye Başkanı Claudia Lpez ve Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülü Danışmanı Nicholas You ile de bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Nilüfer’in “Örnek Girişim” projeleri

Türkiye’de yerel yönetimler düzeyinde ilk olma özelliği bulunan, sosyal sorunlara daha etkin çözümler üreten bir mekanizma olan “Nilüfer Girişimcilik Merkezi”, mentörlük, eğitim, ofis, prototipleme ve işbirliği geliştirme gibi desteklerle hızlı büyüme potansiyeline sahip sosyal girişimci adaylarına, sürdürülebilir sosyal iş modellerini hayata geçirme fırsatı sunuyor.

Nilüfer Belediyesi, Avrupa Birliği Çerçeve Programları Horizon 2020 arasında yer alan FUSILLI programı çerçevesinde hayata geçirdiği “Nilüfer Gıda Living Lab” projesiyle de, kentsel gıda sistemlerinin dönüşümünü güçlendirmeye, yerel üretim aktörlerini destekleyerek mevcut kaynakları etkin kullanmaya, sürdürülebilir kentsel gıda sistemini planlayarak gıda israfının önüne geçilmesine ve vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimine yönelik çalışmalar yapıyor.