AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Başkan Durmuş; İP Milletvekili Sn. Hasan Toktaş’ın Devlet Hastanemizin önünde yapmış olduğu talihsiz açıklamaları takip ettim.

Sn.Toktaş İnegöl’ümüzde zaman geçirip şehrimizin sorunlarından, taleplerinden ve büyük gayretlerle gerçekleştirilen çalışmalarından belli ki haberdar değil!

Özellikle İnegöl'ümüzün sağlık yatırımları konusunda bölge Milletvekilimiz Sn.Ayhan Salman riyasetinde Ankara’da yoğun mesai harcıyoruz.

İl Başkanımız Sn.Davut Gürkan ve tüm milletvekillerimizle birlikte şehrimizin sağlığı için Sağlık Bakanlığımızla oldukça güçlü bir iletişimimiz söz konusu.

İNEGÖL’E HOŞ GELDİNİZ SN. TOKTAŞ!

Şehrimizde sağlıktan eğitime,ulaşımdan spora ve kültürel faaliyetlere kadar her alanda ilçemizin geleceğine yön verecek projeleri hayata geçirmenin derdiyle dertleniyor, canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İnegöl Devlet Hastanemiz; hekim çeşitliliği ve branş bazında Bursa’nın dördüncü büyük hastanesidir ve hemşehrilerimize nitelikli hizmet sunmaktadır.

Randevu konusunda ülke genelinde zaman zaman sorunlar yaşanmaktadir. Fakat bunun çözümü için de gerekli düzenleme ve çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca Devlet Hastanemizde önümüzdeki süreçte 8 ana branşta 7/24 olacak şekilde uzman hekimlerimizin hastalara hizmet vereceği bir çalışma planlanıyor ve böylelikle bu hizmeti sağlayabilecek ender hastanelerden bir tanesi olacağız. İnegöl’ümüz hızla büyüyor, gelişiyor ve nüfusu artıyor. Bununla birlikte Devlet Hastanemiz çevre ilçelerden gelen hastalara da hizmet sunuyor, gectiğimiz ay toplamda 104.760 hastamız hastanemizden sağlık hizmeti almiştir. Böyle bir şehirde dönemsel olarak yaşanması muhtemel olan konuları dile getirerek açıklamalarda bulunmanın gündeme gelme çabasından başka bir şey olmadığı kanaatindeyim.

Şöyle ki, Acil servisimizden geçen ay günlük yani 24 saatte ortalama 1243 kişi sağlık hizmetinden yararlanmistir.Acil servislerin aile hekimliği yerine tercih edilmesi buradaki yoğunluğu arttırmaktadır. Ve maalesef bazı acil vakalara müdahaleyi de geciktirmektedir. Bu bir mazeret değil elbette. Yaşanan sorunların çözümü ve yaşanması muhtemel sorunların önleyici tedbirlerini almaya devam ediyoruz.

Tipta Uzmanlık Sınavı'ni kazanip hastanemizden ayrılan 8 doktorumuzun yerine milletvekilimiz Sn. Ayhan Salman'in Bakanlığımızla yapmış olduğu görüşmeler neticesinde önümüzdeki ay hastanemizde 30 yeni hekimimiz göreve başlayacak.

Doktorlarımız göreve başladığında acil servisimiz çok daha iyi şekilde hastalarımıza hizmet verecek.

Sn.Toktaş size şöyle bir tavsiye de bulunayım! Açıklama yapmadan önce yetkili arkadaşlarımızdan bilgi alın, sonra beyanlarda bulunun.

Önce açıklama yapiyorsunuz sonra bilgi almak için Başhekimliğin kapısını caliyorsunuz,buradaki niyetinize ben anlam veremedim açıkçasi,bu davranışınizi da kamuoyunun takdirine bırakıyorum...

Değerli basın mensupları;

AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin sağlık sisteminde devrim niteliğinde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Birilerinin hayal dahi edemeyeceği her türlü hizmeti aziz milletimize sunduk.

Sağlık alanına yapılan yatırımlarımız her geçen gün devam ediyor, vatandaşlarımızın en iyi şekilde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için de gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz... Kıymetli hemşehrilerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Saygılarımla…