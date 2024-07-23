Yaklaşık 40 yıldır her dönem Belediye Başkan Adaylarının seçim beyannamelerinde yer alan tramvay projesinde sona gelindi. İstanbul Taksim’deki nostaljik tramvay gibi hizmet verecek olan proje tamamlandı.

TEKNOLOJİ PLATFORMU KURULDU

İnegöl Belediyesi bünyesinde 2020 yılında kurulan Baykoca Teknoloji Platformu yaklaşık 4 yıldır 9 ayrı kategoride 150 gençle çalışmalar yapıyordu. Roket, Drone, Çevre ve Enerji, Engelsiz Yaşam, Sağlıkta Yapay Zeka, Turizm, Ulaşım, Tarım ve Eğitim Teknolojileri alanında yenilikçi fikirleri destekleyen İnegöl Belediyesi, gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 7 Türkiye derecesi, 1 uluslararası ve 1 ulusal fuar daveti almış, 2 ayrı ödüle layık görülmüştü.

Projelere yönelik üretim çalışmaları Yenice Dostum Tesisleri Elektrik ve Otomasyon Atölyesi ile Fen İşleri Şantiyesi Elektrik-Elektronik Atölyesinde gerçekleştirildi.

Baykoca Teknoloji Platformu, Türkiye’nin en büyük tematik teknoparkı olan “Bilişim Vadisi’nde” ofis açarak 1 yıl kuluçka sürecinde faaliyet gösterdi. Bu süreçte İnegöl’de ikamet eden gençleri teknik deneyim ziyaretleri ve staj programları ile Vadinin imkânlarıyla buluşturdu.

ELEKTRİKLİ TRAMVAY İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

İnegöl Belediyesi 2020 yılında Bursa Teknik Üniversitesi ile işbirliği içerisinde bir mülakat komisyonu oluşturarak “Baykoca Elektrikli Gezi Aracı” üretimine yönelik proje takımı kurulduğunu kamuoyu ile paylaştı. Osmanlının ilk şehidi olan ve türbesi İnegöl’e bağlı Hamzabey Mahallesinde bulunan “Baykoca”nın ismi marka haline getirilerek tescillendi.

Baykoca Elektrikli Gezi Aracının “Tasarım Tescil” çalışmaları tamamlanmasının ardından 1. Prototip üretimi Haziran 2021’de, 8. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Fuarında sergilendi. Daha sonra ise 2. prototip üretimi kapsamında çeşitli testler gerçekleştirildi. 2023 yılında tasarım değişikliği kararı alınarak Nostaljik Tramvay konseptine dönüşüm projesi başlatıldı. Üç boyutlu tarama ile model ve diğer hesaplamalar revize edildi. Mart 2024’te ise ilk test Uzun Sokak Tarihi Çarşı bölgesinde gerçekleştirildi.

NOSTALJİK TRAMVAY 10 YOLCU ALACAK

Test sürüşleri başarıyla tamamlanan ve halen denemeleri devam eden elektrikli nostaljik tramvay, Yeni Belediye Binası ve Gastro İnegöl arasında ki bölgede sergilenmeye başlandı. 4,5 metre uzunluğu 175 santim genişliği olan tramvay 800 kilogram ağırlığında. 1 sürücü ve yolcu kapasitesine sahip olan İnegöl’ün yeni tramvayı saatte 30 km hız kapasitesine sahip olacak. 12 saatte şarj olabilen araç 6 saat kesintisiz hizmet verebilecek.

SEFERLER BAŞLIYOR

İnegöl Belediyesinden elde edilen bilgilere göre Nostaljik tramvayın ilk seferlerinin 15 gün içinde başlaması bekleniyor. İlk etapta seferlerin İnegöl Mobilya ve Ağaç Sanayi Müzesi- Tarihi Han Çarşısı- İshakpaşa Camii ve Uzun Sokak arasında gerçekleştirileceği öğrenildi.

Projenin genişletilerek daha sonra ise Kanal İnegöl, Hikmet Şahin Kültür Parkı, şehir Parkı ve Millet Bahçesinde de yer alacak. Seferleri ilk başlatacak olan isim ise İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban olacak.