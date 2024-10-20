Yargıda yeni düzenlemeleri kapsayan kanun teklifi, Meclis’in gündeminde yer alıyor. Teklif, noterlere yönelik düzenlemeleri de içeriyor. Noterlerin çalışma usul ve esasları belirlenecek.

TRT Haber'in aktardığına göre, noterlik ücretleri ve diğer işlem giderleri nakit olarak veya banka ve kredi kartlarıyla tahsil edilebilecek. Ayrıca, noterlik ücret tarifesi her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında güncellenecek.

El yazısıyla imzalanarak hazırlanan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imza ile Türkiye Noterler Birliği’nin bilişim sistemine kaydedilecek. Bu düzenleme, işlemlerin daha güvenli hale getirilmesini hedefliyor. Meclis Başkanlığı’na sunulan teklif, 22 Ekim Salı günü Adalet Komisyonu’nda ele alınacak ve komisyon çalışmalarının ardından genel kurulda görüşülecek.