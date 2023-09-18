E-devlet Üzerinden Nüfus Kayıt Örneği Alma

Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının tüm kimlik belgeleri devlet tarafından saklanmaktadır. Kimlik alınan ilk tarihte, tüm kimlik belgeleriniz devlet bilgi deposunda saklanır ve asla oynama yapılamaz. Nüfus cüzdan sureti de, bu bilgilerin belgelendiği belgeye denmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber, belgelerde sahtekarlık ve oynama işleri oldukça artmıştır. Bunun üzerine, bir kimlikteki belgelerin değiştirilip değiştirilmediği,oynama yapılıp yapılmadığı nüfus cüzdanı sureti sayesinde çok kolay bir şekilde tespit edilebilmektedir. Eski yıllarda insanlar, Üniversiteye kayıt olurken, pasaport ve ehliyet işleri için kimlik kullanmaları gerekiyordu. Şimdi ise tüm işlemler elektronik ortamlar kullanarak gerçekleştirilmektedir.

Nüfus Cüzdan Sureti Nereden Alınır? Nasıl Başvuru Yapılır?

Eskiden insanların nüfus cüzdan sureti almaları için nüfus müdürlüklerine gitmeleri gerekirken, artık nüfus cüzdan sureti almak isteyen kişiler bu işlemi muhtarlık yoluyla halletmektedirler. Nüfus cüzdan sureti nereden alınır diye internet üzerinden arama yapan pek çok kişiye bu yolla cevap verebiliriz ki, nüfus cüzdan sureti almak için, muhtarlıkları ziyaret edebilirsiniz. Muhtarlar, gerekli kontrolleri sağladıktan sonra bir vesikalık fotoğraf ile bu belge yeniden düzenlenebiliyor. Nüfus cüzdan sureti temini için muhtarlıklara ödenecek ücret, muhtarlıktan muhtarlığa değişse de genelde herkesin ödeyebileceği cüzi miktarlardadır.

Nüfus cüzdan sureti almak için deneyebileceğiniz bir diğer yol ise noterliklerdir. Size en yakın noterliğe giderek ve 20 TL gibi bir işlem ücreti ödeyerek kimlik fotokopinizi ”aslı gibidir” onayı alabilirsiniz. Noterlikler bu hizmeti yukarda da bahsettiğimiz gibi cüzi bir fiyatta halletmektedirler. Nüfus cüzdan sureti nereden alınır diye soruyorsanız deneyebileceğiniz ikinci bir yol olarak noterlikleri gösteriyoruz.

E Devlet Üzerinden Nüfus Kayıt Örneği Alma Nasıl Yapılır?

E devlet sistemi üzerinden nüfus kayıt örneği alabilmek için öncelikle bir e devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Eğer bir e devlet şifresine sahip değilseniz, en yakın PTT şubesini ziyaret ederek, E devlet şifrenizi temin edebilirsiniz. Şifreyi aldıktan sonra e devlet sistemini açabilir ve Tc kimlik numaranız ile birlikte nüfus kayıt örneği alabilirsiniz.

E Devlet Üzerinden Nüfus Kayıt Örneği Nasıl Alınır?

Öncelikle ilk adım olarak e devlet sistemine giriş yapmalı ve Nüfus Kayıt Örneği Sorgulama alanına giriş yapmalısınız. Karşınıza kimliğimi şimdi doğrula adında bir uyarı gelecektir. bu butona basmanız gerekiyor. Butona bastıktan sonra, Tc kimlik numaranızı ve e devlet şifrenizi girebileceğiniz bir sistem karşınıza çıkacaktır. Gerekli tüm bilgileri girdikten sonra sisteme giriş yap butonuna tıklayarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

İkinci adım olarak, sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza, Nüfus ve Vatandaşlık İşletri Genel Müdürlüğü’nce yazılmış bir form gelecektir. Bu formda ki bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor.

– E devlet sistemi üzerinden günde yalnızca bir nüfus kayıt örneği alabilirsiniz. Eğer bir hata yaparsanız yeniden almanız için ertesi günü beklemeniz gerekecek.

– E devlet üzerinden belge aldığınızda belgeyi ne için alacağınız sorulacaktır. Bu soruya doğru cevap vermelisiniz.

– Sizin için oluşturulacak olan nüfus cüzdanı sureti e imzalı olacaktır ve devlet kurumları bu belgeyi çok rahat sorgulayabilir.

Üçüncü adım ise, sorgulama işleminin en önemli kısmıdır. Bu alanda oluşturulacak belge tamamen sizin seçimlerinize göre ilerleyecektir. Karşınıza ”Nüfus Kayıt Örneği Tipi” çıkacaktır. Bunlar arasında ihtiyacınız olan seçeneği seçmelisiniz. Kişi Aile veya Nüfus Aile seçeneklerinden birini seçiniz. Sonrasında karşınıza çıkacak olan, Eski eş listele ve Vukuatlı belge seçeneklerinden size uyanları evet uymayanları ise hayır olarak işaretleyin. Son olarak da belgenin neden verileceği adlı başlıkta, kuruma ibraz veya kurum talebi veya kişi talebi olarak işaretlemelisiniz. Sonrasında devam et butonuna basarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.