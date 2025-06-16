İsrail’in cuma günü başlattığı ‘Yükselen Aslan’ operasyonunda İran güvenlik bürokrasisi ağır darbe aldı.

Tahran yönetiminin nükleer gelişim çalışmaları, hem hedef alınan yetkililer hem de altyapıya yapılan saldırılar nedeniyle ciddi şekilde aksadı.

İran yönetimi ise İsrail’e ‘Gerçek Vaat 3’ operasyonuyla karşılık verdi; Tel Aviv ve Hayfa gibi şehirler hedef alındı.

Ortadoğu’da henüz resmi adı konmamış bir çatışma sürerken, Pakistan hakkında da çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey isimlerinden General Muhsin Reza, “Pakistan, İsrail’in İran’a karşı nükleer silah kullanması halinde İsrail’e nükleer silahla saldıracağı konusunda bize garanti verdi” dedi.

Dünyada nükleer silah sahibi dokuz ülke arasında Pakistan ve İsrail de yer alıyor.

General Reza, Pakistan’ın İran’a destek verme taahhüdünde bulunduğunu ve İslam ülkelerini İsrail’e karşı birlik olmaya davet ettiğini ileri sürdü.

General Muhsin Reza’nın bu iddialarına karşılık şu ana kadar Pakistan’dan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.