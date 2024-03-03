Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği "Ramazan Ayına Doğru" programları kapsamında Necmettin Nursaçan ve Şair Mustafa Aygül, vatandaşlar ile bir araya geldi.

Prof. Dr. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. "Mübarek Ramazan Ayına Doğru" programları kapsamında düzenlenen "Allah Sevgisi" konulu programda Necmettin Nursaçan ve Şair Mustafa Aygül, vatandaşlarla önemli bilgiler verdi.

Programda konuşan Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, "Bu güzel günlerde bizleri buluşturan rabbime sonsuz hamdolsun. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren belediyeciliğin sadece mahalli müşterek hizmetleri yapmak olmadığını bilerek 5 yıl boyunca gönül belediyeciliği kapsamında da önemli çalışmalar yaptık. Kitap fuarları yaptık, söyleşiler gerçekleştirdik. Merhametin en yüksek olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Nerede kanayan bir yara olsa yüreğimizin sızlaması lazım. Yavrularımızı en güzel şekliyle yetiştirmemiz lazım ve bu noktada Çayırova Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

Konuşmasının ardından Çiftçi, günün anısına Necmettin Nursaçan’a çiçek takdim etti.