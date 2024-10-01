Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Nurten Yontar, Tekirdağ'daki çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. CHP Çorlu İlçe Başkan Yardımcısı Havva Çolak ile birlikte bir dizi ziyaretlerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Nurten Yontar, İtfaiye Teşkilatı’nın 310. kuruluş yılı ve İtfaiye Haftası dolayısıyla Valilik önünde Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine de katıldı. İtfaiye teşkilatının özverili çalışmalarını vurgulayan Yontar, “Halkımızın can ve mal güvenliği için büyük fedakârlıkla çalışan tüm itfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası’nı kutlarım.” ifadelerini kullandı.

MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ ÇORLU ŞUBESİ ZİYARETİ

Yontar, CHP Çorlu İlçe Başkan Yardımcısı Havva Çolak ile birlikte Muharip Gaziler Derneği Çorlu Şubesi'ni de ziyaret etti. Gazilik makamının önemine dikkat çeken Yontar, "Gazilik, vatan uğruna savaşan, şehit olmayı arzu ettiği halde sağ kalanlara verilen bir onurdur. Ne yazık ki günümüzde gazilerimize gereken önem verilmemektedir." dedi. Dernek Şube Başkanı Recep Kayacı ve yönetimine teşekkür eden Yontar, tüm gazilere şükranlarını sundu.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ’NE ZİYARET

Yontar, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çorlu Şubesi'ni ziyaret ederek, derneğin önemini bir kez daha vurguladı. Yontar, "Atatürk ilke ve devrimlerine en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, Gazi Mustafa Kemal'i rehber edinmiş bir kurumu ziyaret etmekten gurur duydum." dedi. ADD Çorlu Şube Başkanı İbrahim Dikmen’e ve yönetimine teşekkürlerini iletti.

ÇİSAD AFET EĞİTİM MERKEZİ AÇILIŞI

Çorlu İş İnsanları Derneği (ÇİSAD) ve Çorlu Belediyesi'nin iş birliğiyle inşa edilen ÇİSAD Afet Eğitim Merkezi’nin açılışına da katılan Yontar, afet süreçlerine hazırlıklı olmanın önemini vurguladı. "Afet öncesi ve sonrası süreçlerde aktif rol oynayacak bu merkezin inşasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çorlu’muza hayırlı olsun." dedi.

TEKİRDAĞ ODA BORSA İSTİŞARE TOPLANTISI

Son olarak, Yontar Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Enis Sülün Konferans Salonu’nda düzenlenen Tekirdağ İli Oda Borsa Yönetim Kurulları İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda şehrin genel sorunları ve çözüm önerileri konuşulurken, Yontar katılım gösteren tüm paydaşlara teşekkür etti. "Toplantının şehrimiz adına yararlı geçtiğini düşünüyor, emeği geçen tüm oda ve borsa başkanlarına, yönetim kurullarına ve Sayın Valim*iz Recep Soytürk'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.