Yükledikleri yüzlerce yardım kolisi ile kamyon kasalarında yolculuk yapan Ceyhun Işık ve beraberindeki gönüllüler, yaşadıkları tüm maceraları kayıt altına aldılar.

Depremin ardından 1 yıl geçmesi nedeniyle bölge insanlarına yardımların durduğunu anlayan Ceyhun Işık, farkındalık videosu ile yine dikkatleri bu bölgeye çekmeye çalıştı.

On binlerce insanın hayatını kaybettiği asrın felaketinde hassasiyetin kaybolmaması için mücadele verdiklerini söyleyen Işık, “Deprem olunca ülke genelinde hepimiz büyük bir seferberlik ilan ettik. 85 milyon insanımız elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. Kimi duasını gönderdi kimi parasını. Ancak zamanla burada yaşayan on binlerce insan kaderleri ile baş başa kaldılar. Konutları henüz tamamlanmamış vatandaşlarımız hala çadırlarda ve konteynerlerde yaşam sürüyorlar. İşleri yok, gelirleri yok. Devletimizin sağladığı imkanlar ve yardımlaşma kuruluşlarının faaliyetleri ile hayata tutunuyorlar. Bizde İnegöl’den bu amaçla yola çıktık” dedi.



Bölgede kaldıkları 2 gün boyunca Samandağ Kaymakamlığı tarafından kendilerine araç tahsis edildiğini söyleyen Ceyhun Işık, “Burada acılar hala çok taze. Bizler gönüllerimizin bağışları ile toplanan temizlik ve hijyen ürünleri ile 200 ailemize katkı vermeye çalıştık. Tek tek onları ziyaret ederek sohbet ettik, moral verdik. Bizlere burada her türlü kolaylığı sağlayan Kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Bölgeye olan yardımların devam etmesi gerektiğini de ifade eden Işık, “Devletimiz yardım yapmak isteyen tüm kuruluşlara hatta gönüllülere çok yardımcı oluyor. Lütfen herkes elinden gelen desteği yapmaya devam etsin. Bizler 2 gün Tomruksu Konteyner Kentte kaldık. Eğer bölgeye yardım götürmek isteyen carsa konaklama sorunları olmayacak. Çünkü Kaymakamlıklarımız vatandaşının yanında yer almak isteyen herkese kucağını açıyor.” dedi.