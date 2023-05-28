Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rekor oy aldığı Bayburt'ta sandıkların tamamı açıldı.

Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için ilk kez yeniden sandığa gitti. Merakla beklenen bir diğer konu ise adayların en çok oy aldığı illerin nereler olduğuydu. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rekor oy aldığı Bayburt'ta sonuçlar netleşti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağını kaldırmasının ardından pek çok ilden 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylama sonuçları gelmeye başladı.

14 Mayıs'ta yapılan oylamada Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'tan 78.86 oy alarak rekor kırmıştı.

Saat 18:35 itibariye Bayburt'ta sandıkların tamamı açıldı.

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