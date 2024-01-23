Kahramanmaraş ve Hatay'da son günlerde meydana gelen depremler bölge halkını endişelendirmeye devam ediyor. Dün gece saat 01:15 sularında Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremle ilgili ilk verileri paylaştı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Toplamda 50 bin 783 kişi hayatını kaybederken, 107 bin 204 kişi yaralandı. Hatay'da geçen gece saat 04:50 sularında ise AFAD tarafından 3,3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Arsuz merkezli bu sarsıntı, yerin 6.92 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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