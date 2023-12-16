Jeoloji mühendisleri bir araya geldi. Türkiye'nin deprem yönü ile en tehlikeli ve en güvenilir illeri tek tek açıklandı.

Fay hattı üzerine kurulu jeolojik bir zemin üzerinde bulunan Türkiye'nin olası 7 üzeri şiddetindeki bir depremde büyük felaket yaşaması mümkün gözüküyor. Deprem uzmanları konu ile ilgili çalışmalarını sürdürürken peşi sıra gelen deprem haberleri Türkiye'de güvenilir bir yer var mı? sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Türkiye’nin En Risksiz Bölgeleri Belli Oldu!

Konuyla ilgili jeoloji mühendisi Fahri Çelik Türkiye'nin en güvenilir illerini tek tek sıraladı. Olası bir depremde en az riski barındıran iller arasında ilk sırada Gümüşhane yer alıyor. Uzman isim Fahri Çelik ikinci sıraya Trabzon'u yerleştirdi. En güvenilir 3. il ise Rize oldu. Peki İstanbul kaçıncı sırada yer aldı?

İstanbul Ne Kadar Güvenli?

Jeoloji mühendisi tarafından paylaşılan listede İstanbul 6.sırada yer alıyor. Karadeniz sınırı boyunca devam eden hat üzerinde yer alan illerin daha güvenli olduğunu ifade eden Çelik “İstanbul'un dağlık ve tepelik alanları daha çok güvenli” diyerek ekliyor.

Türkiye’nin En Riskli Bölgesi Meğer…

Deprem uzmanının listesinde en riskli illerde yer alıyordu. Olası bir depremde tehlike barındıran en yüksek riskli il olarak Hakkari'ye yer verildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Suriye sınırından Kuzeye doğru olan hat, Suriye ve Şam bölgesinin civarında yer alan her il tehlike kapsamında görülüyor.