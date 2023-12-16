Ticaret Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği ile birlikte ortaklaşa çalışması neticesinde Taşıt Takas uygulamasını geliştirdi. E-devlet sistemi üzerinden uygulamaya erişim sağlanabilmesi için Borsa İstanbul'da özel bir toplantı gerçekleştirildi.

Taşıt Takas adı verilen sistemin eş zamanlı olarak satıcı ve alıcının işlemlerini tamamlayabilmesi için e-devlet platformu üzerinden erişime açık hale getirilmesi sağlandı. Vatandaşların güvenli ve hızlı şekilde işlemlerini tamamlayabilmeleri için kritik kabul edilen bu gelişme e-devlet sistemi üzerinden güçlü ve güvenilir bir altyapı ile beraber sunulacak.

Taşıt Takas Sisteminin Faydası Nedir?

Bu sayede daha geniş kitlelere devlet kontrolü ile erişim sağlanabilecek. Taşıt Takas sistemi ne işe yarıyor? Bu sistemi kullanan satıcı ve alıcılar karşılıklı olarak uzlaşı gösterdiğinde dakikalar içinde işlemini tamamlayabiliyor.

Dijital kayıt sistemi sayesinde noter onaylı ve kişiye özel referans numarası ile hem alıcı hem de satıcı süreci güvenle tamamlıyor. Onaylama işleminin tamamlanabilmesi için bu referans numarasını kullanılması gerekiyor.

Ödeme İşlemi Nasıl Tamamlanıyor?

Ardından Takasbank'a ait bir IBAN numarasına EFT yolu ile referans numarası yazılarak aracın tutarı gönderiliyor. Referans numarası yazılmadığında Takasbank otomatik iade işlemini gerçekleştiriyor. Tüm bu süreç satıcı ve alıcının SMS ya da e-posta yolu ile bilgilendirme yapılarak yürütülüyor.